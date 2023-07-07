Найдорожчий воротар України домовився про 5-річний контракт з "Інтером", - ЗМІ

Про це повідомляє авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "Інтер" та Трубін вже домовились про 5-річний контракт. Українець перейде в італійський клуб, якщо міланці продадуть свого воротаря Андре Онану в "Манчестер Юнайтед".

У четвер, 6 липня, у штаб-квартирі "Інтера" відбулася зустріч з посередником, який працює над трансфером Анатолія Трубіна в Європу.

Анатолій Трубін

21-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 38 матчів, з них 14 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 22 млн євро - він найдорожчий воротар України.

Контракт голкіпера зі "Шахтарем" чинний до кінця наступного сезону.