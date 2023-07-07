Найдорожчий воротар України домовився про 5-річний контракт з "Інтером", - ЗМІ
Міланський "Інтер" та воротар донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін досягли принципової домовленості щодо 5-річного контракту
Про це повідомляє авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, "Інтер" та Трубін вже домовились про 5-річний контракт. Українець перейде в італійський клуб, якщо міланці продадуть свого воротаря Андре Онану в "Манчестер Юнайтед".
У четвер, 6 липня, у штаб-квартирі "Інтера" відбулася зустріч з посередником, який працює над трансфером Анатолія Трубіна в Європу.
Анатолій Трубін
21-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 38 матчів, з них 14 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 22 млн євро - він найдорожчий воротар України.
Контракт голкіпера зі "Шахтарем" чинний до кінця наступного сезону.
- У лютому повідомлялось, що голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін потрапив у сферу інтересів іспанської "Севільї".
- У березні Трубін очолив рейтинг найдорожчих голкіперів віком до 21 року.
- Італійський "Удінезе" у зимове трансферне вікно хотів підписати українського воротаря "Шахтаря" Анатолія Трубіна.
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