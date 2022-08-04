Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Найгарячіша точка - це дії навколо Донецька, де росіяни намагаються проводити штурм в бік Пісок з двох напрямків - Лозове й Веселе (населені пункти Донецької обл - ред). Окупанти намагаються пробити лінію оборони, яку утримують Збройні сили України з 2015 року. Росіяни намагаються реалізувати стратегію, яка була успішною на інших напрямках, - з урахуванням переважання в артилерії", - зазначив Згурець.

Експерт додав, що штурмові дії російських загарбників в більшості безрезультатні.

"На багатьох напрямках зіткнення росіяни продовжують завдавати авіаційні та артилерійські удари. Окупанти здійснюють штурмові дії починаючи від Ізюма, де Росія намагається кинути частину своїх сил у напрямках Словʼянська та Харкова, але безрезультатно. Росіяни намагаються рухатися на Бахмут із Півдня", - зауважив Сергій Згурець.

За даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого до 4 серпня окупанти втратили близько 41,5 тис військових, 4026 бронемашин, 1789 танків і 946 систем артилерії.

4 серпня на Запоріжжі росіяни вдарили ракетами по житлових будинках, зруйновані склади агрофірми і зерносховище, осколкові поранення отримала одна людина.

Цього ж дня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Старобільську на Луганщині цього тижня росіяни "мобілізували" близько 80 чоловіків, щоб поповнити свої втрати. ЗСУ 3 серпня змусило РФ відступити на 14 ділянках.

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