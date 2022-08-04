Найгарячіше навколо Донецька: росіяни намагаються пробити лінію оборони, яку ЗСУ тримають з 2015-го, - Згурець
Аналітик Defence Express Сергій Згурець розповів, що наразі одна з найгарячіших зон бойових дій навколо Донецька, де російські окупанти намагаються пробити лінію оборони, яку наші Збройні сили тримають з 2015 року
Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Найгарячіша точка - це дії навколо Донецька, де росіяни намагаються проводити штурм в бік Пісок з двох напрямків - Лозове й Веселе (населені пункти Донецької обл - ред). Окупанти намагаються пробити лінію оборони, яку утримують Збройні сили України з 2015 року. Росіяни намагаються реалізувати стратегію, яка була успішною на інших напрямках, - з урахуванням переважання в артилерії", - зазначив Згурець.
Експерт додав, що штурмові дії російських загарбників в більшості безрезультатні.
"На багатьох напрямках зіткнення росіяни продовжують завдавати авіаційні та артилерійські удари. Окупанти здійснюють штурмові дії починаючи від Ізюма, де Росія намагається кинути частину своїх сил у напрямках Словʼянська та Харкова, але безрезультатно. Росіяни намагаються рухатися на Бахмут із Півдня", - зауважив Сергій Згурець.
- За даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого до 4 серпня окупанти втратили близько 41,5 тис військових, 4026 бронемашин, 1789 танків і 946 систем артилерії.
- 4 серпня на Запоріжжі росіяни вдарили ракетами по житлових будинках, зруйновані склади агрофірми і зерносховище, осколкові поранення отримала одна людина.
- Цього ж дня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Старобільську на Луганщині цього тижня росіяни "мобілізували" близько 80 чоловіків, щоб поповнити свої втрати. ЗСУ 3 серпня змусило РФ відступити на 14 ділянках.
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