Найголовніше, щоб українським дівчаткам було спокійно, - росіянка Ласіцкене, яка сфотографувалась з Магучіх

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Марії Ласіцкене.



"Найголовніше, щоб Ярославі та іншим українським дівчаткам було спокійно і комфортно. Щоб їх ніхто не смикав. Все інше не має значення. Ніякі заяви не змінять мого теплого ставлення і поваги до них. P. S. На цьому тему вважаю закритою, і ніяких коментарів з цього приводу більше не буде", - написала Ласіцкене.



Ярослава Магучіх є молодшою сержанткою Збройних Сил України. Ласіцкене - капітан збройних сил РФ, а також довірена особа Володимира Путіна.



Магучіх здобула бронзову медаль Олімпіади-2020 у стрибках у висоту.





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