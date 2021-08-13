Найголовніше, щоб українським дівчаткам було спокійно, - росіянка Ласіцкене, яка сфотографувалась з Магучіх
Росіянка Марія Ласіцкене прокоментувала своє фото з українкою Ярославою Магучіх на Олімпіаді-2020 в Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Марії Ласіцкене.
"Найголовніше, щоб Ярославі та іншим українським дівчаткам було спокійно і комфортно. Щоб їх ніхто не смикав. Все інше не має значення. Ніякі заяви не змінять мого теплого ставлення і поваги до них. P. S. На цьому тему вважаю закритою, і ніяких коментарів з цього приводу більше не буде", - написала Ласіцкене.
Ярослава Магучіх є молодшою сержанткою Збройних Сил України. Ласіцкене - капітан збройних сил РФ, а також довірена особа Володимира Путіна.
Магучіх здобула бронзову медаль Олімпіади-2020 у стрибках у висоту.
- У неділю, 7 серпня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на радощах обіймалась із Марією Ласіцкене після закінченням змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020.
- 8 серпня стало відомо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр проведе спеціальну бесіду з олімпійською призеркою, військовослужбовицею ЗСУ Ярославою Магучіх, щойно та повернеться з Токіо
- Після цього народний депутат України Микола Княжицький прокоментував інцидент на Олімпіаді, коли Магучіх обіймалась зі росіянкою Ласіцкене.
- 12 серпня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вперше прокоментувала своє фото з росіянкою Марією Ласіцкене після фіналу змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.86
-
EUR
Купівля 31.21Продаж 31.59
- Актуальне
- Важливе