У цьому не було ніякої політичної позиції, - легкоатлетка Магучіх вперше пояснила, чому сфотографувалась з росіянкою на Олімпіаді
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вперше прокоментувала своє фото з росіянкою Марією Ласіцкене після фіналу змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020
Про це повідомляє НВ у Twitter.
19-річна Магучіх пояснила, що фото з росіянкою Марією Ласіцкене не мало жодного політичного підтексту. Українка зізналась, що традиційно привітала суперницю зі завоюванням медалі.
"У першу чергу після змагань всі традиційно привітали один одного. У цьому не було ніякої моєї політичної позиції. У нас є свобода думки, тому я вдячна всім людям, які мене підтримували, розуміють. Все-таки хочу подякувати і людям, які мене критикують, тому що це досвід для мене і він робить мене сильнішою", — сказала Ярослава Магучіх.
Ярослава Магучіх є молодшою сержанткою Збройних Сил України. Ласіцкене - капітан збройних сил РФ, а також довірена особа Володимира Путіна.
Магучіх здобула бронзову медаль Олімпіади-2020 у стрибках у висоту.
- У неділю, 7 серпня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на радощах обіймалась із Марією Ласіцкене після закінченням змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020.
- 8 серпня стало відомо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр проведе спеціальну бесіду з олімпійською призеркою, військовослужбовицею ЗСУ Ярославою Магучіх, щойно та повернеться з Токіо
- Після цього народний депутат України Микола Княжицький прокоментував інцидент на Олімпіаді, коли Магучіх обіймалась зі росіянкою Ласіцкене.
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