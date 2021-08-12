У цьому не було ніякої політичної позиції, - легкоатлетка Магучіх вперше пояснила, чому сфотографувалась з росіянкою на Олімпіаді

Про це повідомляє НВ у Twitter.



19-річна Магучіх пояснила, що фото з росіянкою Марією Ласіцкене не мало жодного політичного підтексту. Українка зізналась, що традиційно привітала суперницю зі завоюванням медалі.



"У першу чергу після змагань всі традиційно привітали один одного. У цьому не було ніякої моєї політичної позиції. У нас є свобода думки, тому я вдячна всім людям, які мене підтримували, розуміють. Все-таки хочу подякувати і людям, які мене критикують, тому що це досвід для мене і він робить мене сильнішою", — сказала Ярослава Магучіх.



Ярослава Магучіх є молодшою сержанткою Збройних Сил України. Ласіцкене - капітан збройних сил РФ, а також довірена особа Володимира Путіна.



Магучіх здобула бронзову медаль Олімпіади-2020 у стрибках у висоту.

"Після змагань ми усі традиційно привітали одна одну. У цьому не було ніякої моєї політичної позиції". Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала свої обійми з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо pic.twitter.com/HoxG4T7Kso — НВ (@tweetsNV) August 12, 2021

У неділю, 7 серпня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на радощах обіймалась із Марією Ласіцкене після закінченням змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020.

8 серпня стало відомо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр проведе спеціальну бесіду з олімпійською призеркою, військовослужбовицею ЗСУ Ярославою Магучіх, щойно та повернеться з Токіо

Після цього народний депутат України Микола Княжицький прокоментував інцидент на Олімпіаді, коли Магучіх обіймалась зі росіянкою Ласіцкене.

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