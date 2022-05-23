Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Може бути, що питання стосовно українських морських портів буде обговорюватись на Рамштайн-2…Літаки НАТО контролюють зараз води Чорного моря, також літаки НАТО допомогли провести це указання, щоб ударити "Нептуном" по Москві...Тож цілком можливо, що кораблі НАТО почнуть заходити до Чорного моря для місії за принципом озброєного нейтралітету", – наголосив Киричевський.



Також експерт наголосив, багато актів протидії російській військової експансії в Чорному морі чи в Середземному морі залишаються непублічними, проте мають місце.



"Біля берегів Сирії зараз перебувають 4 російські кораблі з ракетами "Калібр", які ми, до речі, навчились дуже добре збивати. За минулі дві доби 5 таких ракет збили над Житомирщиною. Окрім того, на росіян біля Сирії тисне Франція…Тож, можливо, ще 2 тижні й ми побачимо практичні рішення щодо розблокування наших морських портів", – сказав експерт.

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