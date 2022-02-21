Найкраща відповідь для РФ з боку ЄС - надання Україні європерспективи, - Кулеба
Очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав надання Україні європейської перспективи найкращою відповіддю на агресію Росії
Про це він заявив на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Я сказав колегам, що найкраще стратегічне рішення, яке вони можуть зараз ухвалити - це надання Україні європейської перспективи", - наголосив Дмитро Кулеба.
За словами міністра, це стане чітким сигналом для президента Росії Володимира Путіна, що попри всі його дії рух України є незворотним і її не залишать сам на сам з РФ.
Дмитро Кулеба додав, що таке рішення ЄС показало б українцям, що країна "впевнено рухається до європейської сім’ї миру і процвітання, у якій її чекають".
- Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба закликав ЄС відкинути страхи щодо членства України.
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