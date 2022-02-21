Найкраща відповідь для РФ з боку ЄС - надання Україні європерспективи, - Кулеба

Про це він заявив на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Я сказав колегам, що найкраще стратегічне рішення, яке вони можуть зараз ухвалити - це надання Україні європейської перспективи", - наголосив Дмитро Кулеба.

За словами міністра, це стане чітким сигналом для президента Росії Володимира Путіна, що попри всі його дії рух України є незворотним і її не залишать сам на сам з РФ.

Дмитро Кулеба додав, що таке рішення ЄС показало б українцям, що країна "впевнено рухається до європейської сім’ї миру і процвітання, у якій її чекають".

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба закликав ЄС відкинути страхи щодо членства України.

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