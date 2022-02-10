"Потенціал, щоб вивести Європу на новий рівень глобального впливу": Кулеба закликав ЄС відкинути страхи щодо членства України

Про це міністр сказав під час виступу на українсько-французькій дискусії в Парижі, передає Укрінформ.

"Україна є саме тим потенціалом Європи, який здатний вивести її на новий рівень впливу на глобальній арені. Для цього потрібно відкинути страхи, уявну втому від розширення та нерішучість, поглянути власними очима на майбутнє… Туманний погляд, яким деякі країни ЄС раніше дивилися на майбутнє повноправне членство України в Євросоюзі, перестав бути конструктивним", - заявив Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що в України є стратегічне бачення щодо стійкості європейської системи безпеки. До нього входять три елементи. Перший - це зміцнення усталених блоків і організацій, зокрема ЄС і НАТО. Також їх, за словами Кулеби, потрібно укріплювати додатковими малими альянсами.

Другий елемент - санкції проти агресорів, які посягають на безпеку в регіоні. А третій - готовність до нових великих амбіцій.

"Європі потрібні здорові амбіції, частиною яких буде і членство України в ЄС і НАТО… Бо для того, щоб стати глобальним гравцем, потрібно грати у велику геополітичну гру та нарощувати економічні, політичні та безпекові м'язи. Це як у футболі. Просто сидячи в обороні перемогти неможливо, потрібно проводити контратаки. Звісно, мова йде лише про дипломатичні контратаки", - пояснив Кулеба.



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