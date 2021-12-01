Найкращий боксер світу підтримав кривдника Ломаченка Лопеса після втрати поясів українця
Мексиканський боксер Сауль Альварес підтримав американця Теофімо Лопеса, який програв австралійцю Джорджу Камбососу у бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі
Про це Лопес розповів у Twitter.
"Чемпіон, дякую за нашу розмову. Підтримую мій дух на високому та сильному рівні", – написав Теофімо Лопес та позначив Сауля Альвареса.
28 листопада Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
Для Лопеса ця поразка стала першою в кар'єрі. В бою проти Камбососа американець вперше захищав звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.
Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.
31-річний Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та заради наступного бою перескочить через одну категорію.
Мексиканець раніше підіймався у напівважку вагу (до 79,4 кг), де нокаутував росіянина Сергія Ковальова та став чемпіоном світу WBO (Всесвітньої боксерської організації). Також він володів чемпіонськими титулами у першій середній (до 69,85 кг) та середній вазі (до 72,6 кг).
Альварес - лідер рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
- 17 листопада суперник Василя Ломаченка ганець Річард Коммі заявив, що український боксер втрачає свої найкращі якості під тиском.
- 20 листопада промоутер українського боксера Василя Ломаченка Боб Арум заявив про намір влаштувати його поєдинок з американцем Шакуром Стівенсоном.
- 28 листопада американський боксер Теофімо Лопес програв австралійцю Джорджу Камбососу у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
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