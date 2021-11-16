Найкращий боксер світу пожертвував $1 млн для онкохворих дітей

Про це повідомляє мексиканське видання NARIZ ROJA AC у Twitter.



Альварес зробив велику грошову пожертву для дітей після перемоги над Калебом Плантом. Мексиканський боєць перерахував $1 млн дитячому онкологічному центру на своїй батьківщині. Виплата призначена для дітей, які проходять лікування державним коштом.



Сауль Альварес також виставив на аукціон рукавички, в яких він переміг Калеба Планта. Виручені гроші теж підуть на лікування дітей.

Мексиканець Сауль Альварес 7 листопада нокаутував американця Калеба Планта в 11-му раунді та став першим у історії абсолютним чемпіоном світу в своїй нинішній категорії.

За зізнанням Альвареса, який очолює рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, перемога над Плантом стала найбільшою в його кар'єрі.

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