Найкращий боксер світу пожертвував $1 млн для онкохворих дітей
Абсолютний чемпіон світу з боксу в суперсередній вазі Сауль Альварес пожертвував $1 млн для онкохворих дітей
Про це повідомляє мексиканське видання NARIZ ROJA AC у Twitter.
Альварес зробив велику грошову пожертву для дітей після перемоги над Калебом Плантом. Мексиканський боєць перерахував $1 млн дитячому онкологічному центру на своїй батьківщині. Виплата призначена для дітей, які проходять лікування державним коштом.
Сауль Альварес також виставив на аукціон рукавички, в яких він переміг Калеба Планта. Виручені гроші теж підуть на лікування дітей.
Мексиканець Сауль Альварес 7 листопада нокаутував американця Калеба Планта в 11-му раунді та став першим у історії абсолютним чемпіоном світу в своїй нинішній категорії.
За зізнанням Альвареса, який очолює рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, перемога над Плантом стала найбільшою в його кар'єрі.
- Нагадаємо, 7 листопада Сауль "Канело" Альварес нокаутував Калеба Планта та став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.
- 11 листопада стало відомо, що Альварес заробив у бою проти Планта $40 млн.
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