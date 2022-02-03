Найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" повертається з Бразилії до Європи

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у twitter.

За його інформацією, 34-річний бразилець підпише із "Антальяспором" контракт до 2023 року.

Луїс Адріано з 2019 року виступав у Бразилії за "Палмейрас", за який зіграв 104 матчі, забив 32 голи та віддав 10 результативних передач.

У 2007 - 2015 роках форвард грав за "Шахтар", з яким у 2009 році став володарем Кубка УЄФА. Луїс Адріану є найкращим бомбардиром в історії "Шахтаря" із 128 голами в 266 матчах.

Також нападник виступав за бразильський "Інтернасьональ", італійський "Мілан" та російський "Спартак".



2 лютого стало відомо, що ексфутболіст "Шахтаря" та збірної України Марлос перейшов до бразильського "Атлетико Паранаенсе".

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