Найкращий футболіст світу домовився про контракт з "Барселоною"
Польський форвард німецької "Баварії" Роберт Левандовські узгодив умови особистого контракту з іспанською "Барселоною"
Про це повідомив інсайдер Нікола Скіра у twitter.
За його інформацією, поляк домовився з каталонцями про трирічний контракт. Тепер "Барселоні" необхідно узгодити трансфер з "Баварією", з якою у форварда діє контракт до літа 2023 року.
33-річний Роберт Левандовські був визнаний найкращим футболістом світу 2021 року за версією ФІФА. У нинішньому сезоні нападник зіграв за "Баварію" 46 матчів, забив 50 голів та віддав 7 результативних передач.
Вартість поляка за оцінками Transfermarkt складає 50 млн євро.
- 15 травня Роберт Левандовські заявив, що можливо зіграв останній матч за мюнхенську "Баварію".
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