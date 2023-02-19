Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

За його словами, "пам'ять про перемогу поєднує народ наших країн" і це "не дає спокою нинішньому київському режиму на чолі із Зеленським".

Він також заявив, що так званий "київський режим" зніс пам'ятники визволителям країни від фашистів. Володін назвав злочинцями Бандеру й Шухевича та заявив, що українську та російську культури "не можна ділити", оскільки "вона одна".

"В Україні все починалося із заборони говорити російською мовою. Потім київський режим зніс пам'ятники визволителям країни від фашистів. Натомість встановив Бандері, Шухевичу та іншим злочинцям, зробивши з них героїв. Потім в Україні розкололи православну церкву. Не зупинилися на цьому. Почали знищувати рідну культуру, яку не можна ділити на російську та українську — вона, як і віра, у нас спільна", - пише він.

У Верховній Раді пропонують встановити 25 лютого Днем української жінки, натомість скасувати "червоні" дні календаря – 8 березня, 1 і 9 травня.



