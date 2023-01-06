Про це йдеться на сайті Irish Independent.

"Коли ви прибули сюди, наша країна напевно здавалася вам порожнім аркушем. Ми спробували написати на ньому слова "Ласкаво просимо!". Тепер наше завдання – зробити так, аби ви відчули це. Сподіваємося, нам вдалося передати хоч трохи тепла та відчуття причетності з моменту вашого прибуття", - йдеться в редакційному тексті під назвою "Різдвяне послання українцям в Ірландії".

Автори також згадують про "героїчний дух" та "хоробрість" українців й зазначили, що наші громадяни показали світові, "що груба сила не може перемогти націю з такою міцною любов’ю до власного народу, у свідомості якого так глибоко живе почуття власної землі, власного місця".

У тексті видання наголошує, що "відчуття надії та спасіння проникає в усі різдвяні традиції, незалежно від того, де та якою мовою святкують Різдво".

"Поруч із нашими різдвяними ялинками, прикрашеними вогниками, ви згадуватимете свій "дідух", різдвяний сніп з колосків, який так промовисто нагадує про ваших прадавніх предків та символізує добробут та достаток. Як і ми, ви відчуватимете присутність предків ще гостріше, згадуючи усе, що вони віддали заради нас та за що ми можемо бути вдячними", - додає видання у привітанні.

7 грудня стало відомо, що людиною року за версією американського видання ТIME став президент України Володимир Зеленський та "дух України", який не втік, а "кинувся зі зброєю захищати свої міста від загарбників, озброєних танками та ударними гелікоптерами".

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