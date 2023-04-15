Найпотужніша ракета Ілона Маска Starship отримала дозвіл на запуск 17 квітня
Федеральне управління цивільної авіації США задовольнило запит компанії SpaceX на льотні випробування надважкої ракети Starship
Про це повідомляє CNN.
Запуск нової ракети планується зі стартового майданчика SpaceX у Техасі в понеділок, 17 квітня, між 7 та 10:05 ранку за київським часом.
"Після комплексного процесу оцінки ліцензії FAA визначило, що SpaceX відповідає всім вимогам щодо безпеки, екології, політики, корисного навантаження, інтеграції повітряного простору та фінансової відповідальності", - йдеться в заяві агентства.
Зазначається, що під час першого польоту ракета досягне орбітальної швидкості та подолає приблизно 150 миль (240 км) над поверхнею Землі, на висотах, які вважаються відкритими. Ракетний прискорювач буде викинуто в океан незабаром після старту, однак у майбутніх польотах SpaceX планує відновити його.
За планом компанії вже під час другого польоту Starship здійснить майже одне повне коло навколо планети, завершивши свій політ приземленням біля Гаваїв.
- 7 квітня Маск анонсував, що готується перший запуск надважкої ракети Starship, яку розробляють для пілотованих місій на Місяць та Марс.
- 11 лютого 2022 року Маск представив оновлену версію космічного корабля Starship, який, за його словами, здійснить революцію у космічних польотах.
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