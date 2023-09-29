Найстарша членкиня Конгресу США Даян Файнстайн померла у віці 90 років

Про це повідомляє The New York Times.

Сенатор Даян Файнштейн, представниця Демократичної партії, яка прослужила в Сенаті 30 років, померла ввечері в четвер.

"У останні роки 90-річна пані Файнштейн страждала від слабкого здоров'я і проблем з пам'яттю, які заважали їй самотужки виконувати свої обов'язки і викликали заклики до неї піти у відставку, на які вона постійно відповідала відмовою", - йдеться у повідомленні.

Її стан погіршився за останні кілька місяців після перенесеного оперізувального лишаю, який викликав серйозні ускладнення, в тому числі випадок енцефаліту, і змусив її почати користуватися інвалідним візком у залах Капітолію.

Тривала і дуже публічна хвороба пані Файнштейн привернула увагу до похилого віку членів Конгресу і, особливо, Сенату, де багато хто продовжує працювати після досягнення пенсійного віку.

Офіційне повідомлення про її смерть надійшло до її співробітників о 9 ранку.

Довідково: Даян Файнштейн - американська політична діячка, член Демократичної партії, сенаторка США від Каліфорнії. На посаду сенаторки була обрана вперше в 1992 році, після роботи мером Сан-Франциско в період з 1978 по 1988 рік.