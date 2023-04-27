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Найстарша людина, засуджена за злочини під час Голокосту, померла у віці 102 років

27 квітня, 2023 четвер
11:38
Світ Адвокат позивача Томас Вальтер розмовляє з журналістами після зачитування вироку під час судового засідання над колишнім охоронцем нацистського концтабору Йозефом Шютцем

У віці 102 років помер Йозеф Шютц, раніше його визнали винним у сприянні вбивству тисяч в'язнів у Заксенгаузені під Берліном між 1942 і 1945 роками

Про це пише BBC.

У червні минулого року Йозефа Шютца визнали винним у сприянні вбивству тисяч в'язнів у Заксенгаузені під Берліном у період між 1942 і 1945 роками. Він був засуджений до п'яти років ув'язнення, але залишився на волі, поки очікував на результати апеляції до Федерального суду.

Зазначається, що сам чоловік завжди заперечував, що був охоронцем СС у нацистському концтаборі.

Його визнали винним у пособництві та підбурюванні до вбивства 3 518 осіб. Він також був співучасником розстрілів радянських військовополонених і вбивства інших за допомогою газу "Циклон Б".

Під час судового процесу Йозеф Шютц не висловив жодного жалю, заявивши німецькому суду: "Я не знаю, чому я сиджу тут, у в'язниці. Я дійсно не маю до цього ніякого відношення".

Попри те, що його ім'я та дані про народження були знайдені в документах охоронця СС, він стверджував, що не був у таборі, а працював сільськогосподарським робітником.

"Ви добровільно підтримували це масове винищення через свою окупацію", - сказав тоді суддя.

"Десятки тисяч людей загинули в Заксенгаузені під час Другої світової війни від голоду, примусової праці, медичних експериментів та вбивств з боку СС. Понад 200 000 людей були ув'язнені в цій тюрмі, включаючи політичних в'язнів, а також євреїв і ромів", - зазначили журналісти.

  • Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр на 80-ту річницю початку повстання у Варшавському гетто попросив пробачення за злочини нацистів.
Кримінал
Німеччина
Друга світова війна
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