Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Посіяти паніку серед населення - це перше, чого хоче ворог. Люди підхоплюють та коментують. Але хочу нагадати, що найстрашніше було у лютому - березні, коли сотні ракет різних типів летіли з різних боків, а крім ракет летіла ворожа авіація з бомбами та ракетами у бік України", - наголосив Ігнат.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ також додав, що ЗСУ та Повітряні сили готові дати відсіч російським атакам.

"ЗСУ та Повітряні сили будуть збивати ці ракети. Якщо буде більше ракет - більше будемо збивати. Ми бачимо скільки залишилось ракет у Росії. Вірте ЗСУ та Повітряним силам! Ми зробимо все необхідне, щоб ворог не зміг завдати нам тяжких наслідків", - підкреслив Ігнат.

Нова ракетна атака Росії по Україні можлива "завтра-післязавтра", тому людям не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги

В ОК "Південь" попереджали, що росіяни вперше за останні кілька днів вивели в Чорне море ракетоносій, що може свідчити про підготовку до обстрілу.

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