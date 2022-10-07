Про це йдеться в етері Еспресо.



"Було декілька найстрашніших днів у полоні й один з них, коли було побиття конвоїрами військовополоненого, який не благав їх зупинитися. Ми вже ридали та молили його у камері, щоб він закричав та попросив припинити лупцювання, бо ми не могли чути звуки цього побиття. То було найстрашніше, тоді я зрозуміла, що можу зламатися, тому що вже йшов 99-й день мого полону", - розказала волонтерка з Маріуполя.



Анна Ворошева додала, що за сто днів полону втратила 12 кг від своєї ваги, але тримало те, що вона могла підтримувати та допомагати іншим.

6 жовтня на пресконференції командирів "Азову" начальник штабу, перший заступник командира полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Богдан Кротевич доповів, що у полоні залишаються понад 700 азовців

Також офіцер розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що не всі звільнені азовці готові до спілкування з представниками ЗМІ та медіа

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