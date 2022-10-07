Найстрашніший день полону - це побиття військовополоненого, який не кричав та не благав порятунку, - звільнена волонтерка
Анна Ворошева, волонтерка з Маріуполя, яка провела 100 днів у російському полоні, розповіла, що під час побиття військовополоненого вона зрозуміла, що може зламатися, тому що вже йшов 99-й день її полону
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Було декілька найстрашніших днів у полоні й один з них, коли було побиття конвоїрами військовополоненого, який не благав їх зупинитися. Ми вже ридали та молили його у камері, щоб він закричав та попросив припинити лупцювання, бо ми не могли чути звуки цього побиття. То було найстрашніше, тоді я зрозуміла, що можу зламатися, тому що вже йшов 99-й день мого полону", - розказала волонтерка з Маріуполя.
Анна Ворошева додала, що за сто днів полону втратила 12 кг від своєї ваги, але тримало те, що вона могла підтримувати та допомагати іншим.
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