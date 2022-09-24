Про це повідомляє Еспресо.TV.

Роджер Федерер востаннє вийшов на корт у Кубку Лейвера в парі з іспанцем Рафаелем Надалем та зазнав поразки від американців Джека Сока та Френсіса Тіафа - 6:4, 6:7, 9:11.

До цього матчу 41-річний Федерер понад рік не виходив на корт через травму.

Загалом на рахунку Роджера Федерера 103 титули. Більше в історії чоловічого тенісу виграв лише американець Джиммі Коннорс (109), який завершив кар'єру в 1996 році.

Федерер – 20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam. З 2009 до початку 2022 року він був рекордсменом за цим показником, але потім його обійшли Рафаель Надаль і серб Новак Джокович.

Швейцарець 310 тижнів був першою ракеткою світу. До березня 2021 року цей результат залишався найкращим в історії, але його перевершив Джокович. Федереру належить рекорд безперервного перебування на першому місці - 237 тижнів поспіль.

Крім того, Федерер – переможець Кубка Девіса та олімпійський чемпіон Пекіна-2008 у парі.

15 вересня Роджер Федерер оголосив про закінчення професійної кар'єри.

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