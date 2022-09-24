English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Спорт Найтитулованіший тенісист сучасності Федерер зіграв останній матч у кар'єрі

Найтитулованіший тенісист сучасності Федерер зіграв останній матч у кар'єрі

24 вересня, 2022 субота
11:34
Спорт Роджер Федерер (в центрі)

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер зіграв останній матч у кар'єрі

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Роджер Федерер востаннє вийшов на корт у Кубку Лейвера в парі з іспанцем Рафаелем Надалем та зазнав поразки від американців Джека Сока та Френсіса Тіафа - 6:4, 6:7, 9:11.

До цього матчу 41-річний Федерер понад рік не виходив на корт через травму. 

Загалом на рахунку Роджера Федерера 103 титули. Більше в історії чоловічого тенісу виграв лише американець Джиммі Коннорс (109), який завершив кар'єру в 1996 році. 

Федерер – 20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam. З 2009 до початку 2022 року він був рекордсменом за цим показником, але потім його обійшли Рафаель Надаль і серб Новак Джокович.

Швейцарець 310 тижнів був першою ракеткою світу. До березня 2021 року цей результат залишався  найкращим в історії, але його перевершив Джокович. Федереру належить рекорд безперервного перебування на першому місці - 237 тижнів поспіль.

Крім того, Федерер – переможець Кубка Девіса та олімпійський чемпіон Пекіна-2008 у парі.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 
теніс
Рафаель Надаль
Новак Джокович
Роджер Федерер
Читайте також:
22 вересня, 2022 четвер
"Там 30 человек осталось, в этом Энергодаре": у перехопленій розмові росіяни розповіли про втрати на Запоріжжі
23 вересня, 2022 п'ятниця
ЗСУ вдарили по Каховському мосту, коли через нього проходила колона російської техніки
23 вересня, 2022 п'ятниця
Пушилін поскаржився, що ЗСУ розмістили серйозні сили для деокупації Донеччини
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.9
    Купівля 40.9
    Продаж 41.86
  • EUR
    Купівля 39.99
    Продаж 41.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
24 вересня
11:49
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 вересня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
11:35
газове родовище
Європейська промисловість згортається через високі ціни на енергоносії, - Bloomberg
11:12
Збірна України, Єреван
Вірменія - Україна: Петраков назвав заявку збірної на матч Ліги націй
11:05
Ексклюзив
Павло Латушко
Є інформація про початок економічної мобілізації в Білорусі, - член опозиційного уряду Латушко
11:05
вугілля
Індія скоротила імпорт вугілля та нафти з Росії
11:03
Литва прапор
Литва не надаватиме притулок росіянам, які тікають від відповідальності, - міністр закордонних справ Литви
10:55
Ексклюзив
Олексій Кошель
Псевдореферендум - це фірмовий почерк Кремля, - генеральний директор КВУ Кошель
10:55
Катерина Поліщук, Пташка
Парамедик з Азовсталі Пташка оприлюднила перші фото після звільнення з полону
10:34
Ексклюзив
обмін полоненими
Нічого не закінчилось, всіх захисників Азовсталі не звільнили, - батько полоненого бійця полку "Азов"
10:30
Куп'янськ
Росіяни продовжують обстрілювати населенні пункти Харківщини, розташовані неподалік лінії зіткнення та кордону з РФ
10:27
Шарль Мішель
Глава Євроради не проти відкрити кордони ЄС для росіян, які втікають з країни
10:25
Путін
Путін заборонив російським військовим відступати з Херсону, - NYT
09:41
Печенізька дамба
Росіяни намагаються зупинити наступ ЗСУ за допомогою ударів по дамбах, - британська розвідка
09:33
Знищена техніка окупантів
За добу Росія втратила 240 військових, 11 бойових бронемашин, 8 танків і літак
09:28
Ексклюзив
Листівки від "Жовтої стрічки" в Херсоні
Голосують росіяни, які приїхали до Херсону, - очільник облради про перший день псевдореферендуму
09:23
Шакур Стівенсон та Робсон Консейсау (ліворуч)
Потенційний суперник Ломаченка переміг з нокдауном, але позбувся титулів
09:14
Донеччина, Торецьк
За час повномасштабної війни росіяни вбили на Донеччині 882 мирних мешканця
09:13
Ексклюзив
Росіяни на окупованому Запоріжжі ходять по будинках з "виборчими" скриньками та автоматами, - очільник Нікопольської райради
08:56
Рамзан Кадиров
Кадиров запропонував відправити на війну силовиків замість резервістів
08:50
на фото: машина
Окупанти вночі обстрілювали Нікопольщину, є двоє поранених, понад 2 тис. сімей без світла
08:40
Мевлют Чавушоглу
В Туреччині розкритикували Путіна за рішення про мобілізацію
08:10
Микола Княжицький
Ви проти Путіна і війни? Вперед на площі і виганяйте його
08:01
мобілізація рф солдати орки
В ISW спрогнозували, якими будуть наслідки мобілізації у Росії
08:01
Збірна України
Вірменія - Україна: де та коли дивитись матч Ліги націй
07:45
Ексклюзив
Олександр Айдар
Герої України. Олександр – світовий рекордсмен по знищенню броньованої техніки за день, якого цитував Байден
07:35
Шотландія - Україна, Ліга націй
Ліга націй: розклад матчів 24 вересня
07:32
Президент США Джо Байден
Байден позбавив Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО
07:13
паспорт РФ
На Херсонщині та Запоріжжі роздають повістки чоловікам, які отримали паспорти РФ, — Генштаб ЗСУ
07:00
Німеччина - Англія, Ліга націй
Ліга націй: результати усіх матчів 23 вересня
06:45
Ентоні Блінкен
Блінкен попередив очільника МЗС Китаю Ван Ї про наслідки підтримки РФ у війні з Україною
06:21
Україна та Туреччина
"У цій війні ми на боці України": Туреччина не визнаватиме результати псевдореферендумів
05:59
Джо Байден ООН
Байден прокоментував наслідки "референдумів", які Росія проводить на окупованих територіях України
05:36
"Ми будемо твердо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно ", – лідери G7 про "референдуми" РФ
05:11
Запоріжжя
Росіяни обстріляли Запоріжжя: ушкоджено житловий будинок, є постраждалі
04:44
ворожа техніка втрати ворога
Протягом доби ЗСУ завдали 20 авіаударів і близько 300 артилерійських. Знищено понтонну переправу, ЗРК "Тор", 5 скупчень та 1 колону ворога, - ОК "Південь"
04:17
Іранські безпілотники - ілюстративне фото
Окупанти 23 вересня на Півдні запустили 9 іранських дронів, більшість з них збито, 1 людина загинула
03:55
Хімічна зброя
Ворог застосував хімічну зброю: обійшлось без жертв та критичних станів, - ОК "Південь"
03:27
кібератака
Українські хакери здійснили масштабну кібератаку на платіжну систему "Мир", - росЗМІ
02:59
Євген Пригожин
"Кухар Путіна" Пригожин заявив, що його син воює у складі ПВК "Вагнер". РосЗМІ стверджують, що він – бізнесмен
02:32
Санкції
Під нові санкції ЄС проти РФ можуть потрапити Газпромбанк, "Касперський", LPG, нерухомість та алмази, - Bloomberg
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV