Найвищий рівень підтримки за останні 20 років: 61% громадян Фінляндії виступає за членство в НАТО
61% громадян Фінляндії вважають, що їхня країна має приєднатися до військового альянсу НАТО
Про це повідомляє газета Helsingin Sanomat.
Підтримка вступу до НАТО зараз вища, ніж будь-коли за двадцятирічну історію опитувань видання. Однак зазначається, що у березні HS змінив метод збору даних, що робить результати не зовсім порівнюваними.
61% жителів країни вважають, що Фінляндія має приєднатися до військового альянсу НАТО, 16% - проти вступу, а 23% не змогли відповісти точно.
Попереднє опитування проводилося 18-23 березня. У ньому підтримка НАТО склала 54%, а проти висловився 21%.
Директорка з досліджень Kantar TNS Сакарі Нурмела не вважає дивним те, що підтримка вступу до Альянсу за короткий проміжок часу зросла на цілих сім процентних пунктів, а опозиція зменшилася на п’ять процентних пунктів.
"Коливання у поглядах за короткий проміжок часу є природними для поворотного моменту. Можна сказати, що більшість фінів виступає за членство в НАТО", - сказала вона.
- Дипломат Валерій Чалий вважає, що одним із результатів війни Росії проти України стане вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.12
- Актуальне
- Важливе