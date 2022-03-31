Найвищий рівень підтримки за останні 20 років: 61% громадян Фінляндії виступає за членство в НАТО

Про це повідомляє газета Helsingin Sanomat.



Підтримка вступу до НАТО зараз вища, ніж будь-коли за двадцятирічну історію опитувань видання. Однак зазначається, що у березні HS змінив метод збору даних, що робить результати не зовсім порівнюваними.



61% жителів країни вважають, що Фінляндія має приєднатися до військового альянсу НАТО, 16% - проти вступу, а 23% не змогли відповісти точно.



Попереднє опитування проводилося 18-23 березня. У ньому підтримка НАТО склала 54%, а проти висловився 21%.



Директорка з досліджень Kantar TNS Сакарі Нурмела не вважає дивним те, що підтримка вступу до Альянсу за короткий проміжок часу зросла на цілих сім процентних пунктів, а опозиція зменшилася на п’ять процентних пунктів.



"Коливання у поглядах за короткий проміжок часу є природними для поворотного моменту. Можна сказати, що більшість фінів виступає за членство в НАТО", - сказала вона.

Дипломат Валерій Чалий вважає, що одним із результатів війни Росії проти України стане вступ Швеції та Фінляндії до НАТО.