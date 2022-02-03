Найвпливовіший промоутер пояснив, чому Ломаченку "не світить" бій за звання абсолютного чемпіона

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Хірна, новий абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) з Австралії схиляється до поєдинку з Хейні, адже вважає, що має з ним більше шансів на перемогу, ніж з Ломаченком.

"Мені здається, що в команді Камбососа вважають, що проти Хейні він має більше шансів на перемогу. Плюс чемпіонський титул, якого не має Ломаченко. Девін прийняв бій із Джорджем на його території. І знаю, напевно, що сам Джордж нікого не боїться. Він реально готовий битися з будь-яким суперником. Коли може відбутися поєдинок Камбососа та Хейні? Думаю, вони поб'ються в Австралії в травні", - сказав Хірн.

Він додав, що ще одним аргументом у виборі Хейні, є суперечки на рахунок того, чи можна вважати Камбососа повноправним абсолютним чемпіоном.

"Дуже багато суперечок про те, хто легітимний чемпіон, а хто ні. Багато суперечок у тому, чи є "франчайзинговий" титул чемпіонським поясом. Багато суперечок, чи можна вважати Камбосос абсолютним чемпіоном. І лише один варіант, як усе розставити на місця - зробити так, щоб жодних питань не виникало. Так, я говорю про сутичку Камбососа і Хейні", - розповів Хірн.

Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном WBC та наполягає, що без його титулу австралієць не може вважатися повноправним абсолютним чемпіоном.

З американцем за право побитися з Джорджем Камбососом сперечається колишній лідер легкого дивізіону - Василь Ломаченко.



Едді Хірна зараз вважають найвпливовішим промоутером світу. Його промоутерська компанія співпрацює з такими зірковими боксерами, як британець Ентоні Джошуа та мексиканець Сауль Альварес.