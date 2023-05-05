Про це інформує гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Найкращі та найбільш емоційні марки - це марки, які обирають самі українці. Впевнений, що саме так відбулось і цього разу. Це не дивно, бо те світле українське майбутнє має початися з нашої перемоги, з повернення рідних додому", - пише генеральний директор.

Загалом проголосувало майже 500 тисяч українців.

Повідомляється, що Укрпошта надрукує найбільш рейтингові роботи фінального голосування з випуску "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього".

Запланована дата введення в обіг - 1 червня.