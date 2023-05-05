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"Найзаповітніша мрія": Укрпошта назвала марку-переможницю голосування до Дня захисту дітей

5 травня, 2023 п'ятниця
13:02
Суспільство Марка "Найзаповітніша мрія"

Пів мільйона громадян України проголосували за марку, яку присвятили Міжнародному дню захисту дітей. Переміг малюнок - "Найзаповітніша мрія"

Про це інформує гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Найкращі та найбільш емоційні марки - це марки, які обирають самі українці. Впевнений, що саме так відбулось і цього разу. Це не дивно, бо те світле українське майбутнє має початися з нашої перемоги, з повернення рідних додому", - пише генеральний директор.

Загалом проголосувало майже 500 тисяч українців.

Повідомляється, що Укрпошта надрукує найбільш рейтингові роботи фінального голосування з випуску "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього".

Запланована дата введення в обіг - 1 червня.

  • 11 квітня Укрпошта заявила про випуск першої NFT-марки в Україні.
  • 12 квітня повідомлялося, що на річницю випуску марки "Русскій воєнний корабль, іді...!", Укрпошта випустила ще 1000 примірників, аби зібрати кошти на дрони для ЗСУ.
  • Укрпошта 21 квітня запустила марки з писанками регіонів України. Зокрема доповнила свою колекцію поштових марок з писанками різних регіонів України. До неї долучилися марки з писанками Покуття та Гуцульщини. 
  • 2 травня Укрпошта оголосила про початок голосування за нову марку до Дня захисту дітей.  
  • Укрпошта випустить 9 травня нову марку "Гвардія наступу". Сьогодні відкрили передзамовлення. 
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