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Головна війна з Росією "Нажерлись і гранатометами в село всадили": рашист розповідає матері про "пригоди" колег по службі

"Нажерлись і гранатометами в село всадили": рашист розповідає матері про "пригоди" колег по службі

23 липня, 2022 субота
16:24
війна з Росією

Російські окупанти на позиціях випивають, а потім розстрілюють українські селища з гранатометів

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України. 

"Нажерлись і гранатометами в село всадили. Він над людьми тут знущався. У нього куля свистить в голові... В селі з, 300 людей, може 50 старих залишилося", - розповідає окупант.

Окрім цього, рашист розповідає мамі, що його підрозділ не відпускають на ротацію, попри те, що всі документи для цього давно готові. Також розказує, що більшість речей здобуто шляхом мародерства. 

  • 17 липня розвідка оприлюднила розмову, де окупант розповів, як розправлявся з цивільними українцями.
  • 22 липня українська розвідка перехопила розмову російського окупанта, в якій він скаржився на великі втрати в його підрозділі.

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Україна
ЗСУ
ГУР
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