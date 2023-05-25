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Головна Кримінал Наживався на ремонті шкіл і лікарень: мера Апостолового на Дніпропетровщині судитимуть за привласнення 4 млн грн

Наживався на ремонті шкіл і лікарень: мера Апостолового на Дніпропетровщині судитимуть за привласнення 4 млн грн

25 травня, 2023 четвер
17:48
Кримінал

До суду скерували обвинувальний акт щодо мера Апостолового Дніпропетровської області та 15 співучасників схеми, яка завдала громадам збитків на 4 млн гривень

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Провадження було відкрито за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, створення злочинної організації та участі у ній, службового підроблення.

"За даними слідства, упродовж 2020-2022 року мер міста разом з посадовими особами сімох територіальних громад і керівниками підпорядкованих їм комунальних підприємств налагодив схему незаконного заволодіння бюджетними коштами. Після проведення 12 тендерів через систему PROZORRO на ремонт об’єктів освіти, культури та охорони здоров’я на території Криворізького району посадовцями було укладено низку договорів із підконтрольними підприємствами", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що в подальшому в актах виконаних робіт систематично завищувались обсяги та вартість будівельних матеріалів із метою отримання надприбутків, а кошти розподілялись між учасниками.

На майно обвинувачених наклали арешт. Також суд відсторонив мера міста відсторонено від посади.

  • Раніше САП відкрила провадження проти колишнього голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка. Його підозрюють у привласненні коштів на ремонт доріг.
Новини
Україна
Дніпропетровщина
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