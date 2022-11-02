САП відкрила провадження після розслідування журналістів про голову Дніпропетровської ОВА

Цю інформацію опублікували журналісти "Схем".

Після публікації журналістських розслідувань про прямий зв'язок між головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком та компанією, на яку очільник з березня направив вже півтора мільярда бюджетних грошей на відновлення доріг в області.

Прокурори відкрили кримінальне провадження за зловживання владою або службовим становищем і легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Зазначається, що Резніченко, нині не є підозрюваним чи обвинуваченим.

2 листопада "Схеми" опублікували розслідування в якому розповіли, що приватна фірма "Будінвест Інжиніринг", яка привласнила вже півтора мільярда гривень на ремонті доріг у Дніпропетровській області, напряму пов’язана з керівником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, від якого залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти. Частина компанії записана на Яну Хланту – професійну спортсменку, яка працює тренером з пауерліфтингу в Дніпрі.

Журналісти з'ясували, що вона близька для Резніченка, вони разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувається на автомобілі Резниченка та отримувала зарплату в його фірмі.

"Інша половина компанії, що освоює мільярди під час активної фази війни, через наближену особу пов’язана з бізнесменами-братами Дубинськими, яких США офіційно оголосили у розшук за підозрою у фінансових махінаціях. Через війну державні контракти та розміри кошторисів не публікуються, тому "Схеми" самостійно проаналізували фінансово-господарську діяльність "Будінвест Інжиніринг", і виявили, що головний підрядник Дніпропетровської ОВА вдається одразу до декількох підозрілих схем", – йдеться в розслідувані.

Окремо "Схеми" звернулися до Володимира Зеленського з проханням прокоментувати розслідувані факти, адже саме ОП координує процес відбудови інфраструктури по Україні.

На що отримали відповідь про "неможливість надання інформації" та "відстрочення розгляду запиту" до закінчення воєнного стану. Також зазначили, що "офіс Президента України не є розпорядником коштів місцевих бюджетів", і це питання "знаходиться в компетенції місцевої влади та профільних міністерств".