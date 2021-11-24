НАЗК презентувало IT-інструмент, який виявлятиме корупційні правопорушення посадовців

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Портал “Приховані інтереси” заповнюється автоматично на основі відкритих даних. За допомогою 11 алгоритмів він допомагає виявити конфлікти інтересів, обмеження подарунків, сумісництво та суміщення посад чиновників.



У базі даних порталу - публічна інформація про більше 6 млн осіб та близько 1,4 млн компаній.



Алгоритм “Прихованих інтересів” збирає інформацію про особу (пов’язані компанії та особи, декларації), порівнює її з іншими реєстрами (адвокатів, виконавчих проваджень, тощо) і знаходить можливі ризики, наприклад, конфлікт інтересів у суддів чи депутатів, спільна робота близьких осіб, адвокатська діяльність.



За словами Голови правління ГО “Антикорупційний штаб” Сергія Миткалика, у 2015 році організація базу даних фірм, які пов’язані з депутатами Київради, а також алгоритм перевірки документів чиновників.



Кожен зможе знаходити ризики, які мають ознаки порушень закону України "Про запобігання корупції" та прослідкувати приховані корупційні правопорушення, які можуть нанести збитків держбюджету.



Миткалик зазначив, що загальна вартість розробки інструменту становить 535 тис. грн, з них 185 тис. ГО отримала у межах проєкту міжнародного фонду “Відродження”, а 350 тис. - від проєкту USAID/UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS”.