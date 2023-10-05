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НАЗК виявило у воєнкома з Полтавщини необгрунтовані активи на 1,8 млн гривень

5 жовтня, 2023 четвер
01:52
Суспільство НАЗК

НАЗК виявило у заступника начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування ознаки придбання необґрунтованих активів більш ніж на 1,8 млн гривень

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У ході перевірки було встановлено, що військом у травні 2023 року придбав у власність автомобіль Toyota RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця його мати придбала у власність квартиру у Полтаві майже за 2 млн грн. При цьому доходи, отримані членами сім'ї, не дозволяли зробити таку покупку.

Національне агентство дійшло висновку, що вказана квартира площею 97,7 кв. м була придбана за кошти військкома. Різниця між вартістю придбаного майна та законними доходами сім'ї становить понад 1,8 млн гривень.

Матеріали моніторингу способу життя щодо посадової особи передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для розв'язання питання про звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх у дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

Застереження: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про ситуацію з ТЦК та СП

Після публікування розслідування журналістів "Української правди" "Батальйон "Іспанія" про придбання вілли начальником Одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим наприкінці 2022 року влада розпочала перевірки ТЦК та СП. 28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК.

Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

4 липня стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко. 

Станом на 26 липня робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

Президент України 11 серпня провів засідання Ради національної безпеки і оборони: за результатами Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів і призначення на їх місця офіцерів, які пройшли фронт

22 вересня на Франківщині затримали начальника районного ТЦК та СП, який допомагав ухилянтам уникнути мобілізації.

27 вересня суд виніс вирок майору Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за зловживання впливом на членів військово-лікарської комісії.

корупція в Україні
мобілізація
Війна з Росією
НАЗК
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