Названо імена бійців ООС, убитих окупантами 21 лютого

Про це повідомляє пресслужба 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.



"З сумом повідомляємо, що 21 лютого близько 16:10, в районі проведення Операції об'єднаних сил внаслідок артилерійського обстрілу противника отримали поранення, несумісні з життям, військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України старший лейтенант Демидчук Ігор Олександрович та штаб-сержант Стельмах Олександр Анатолійович", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначають, що командування та особовий склад 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України висловлює співчуття рідним та близьким українських захисників.



"Важко підібрати слова, які змогли би зменшити біль від втрати наших дорогих побратимів... Царство Вам небесне та земля пухом… Ми за Вас помстимося!" - йдеться у повідомленні.







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