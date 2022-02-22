Названо імена бійців ООС, убитих окупантами 21 лютого
У зоні Операції об'єднаних сил у понеділок, 21 лютого, внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних сил загинули двоє українських військових - старший лейтенант Демидчук Ігор Олександрович та штаб-сержант Стельмах Олександр Анатолійович
Про це повідомляє пресслужба 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України.
"З сумом повідомляємо, що 21 лютого близько 16:10, в районі проведення Операції об'єднаних сил внаслідок артилерійського обстрілу противника отримали поранення, несумісні з життям, військовослужбовці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України старший лейтенант Демидчук Ігор Олександрович та штаб-сержант Стельмах Олександр Анатолійович", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що командування та особовий склад 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України висловлює співчуття рідним та близьким українських захисників.
"Важко підібрати слова, які змогли би зменшити біль від втрати наших дорогих побратимів... Царство Вам небесне та земля пухом… Ми за Вас помстимося!" - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росіїю території Луганщини та Донеччини.
- Політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ, США анонсували санкції.
- Путін в указі про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
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