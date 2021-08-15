Названо кількість загиблих і поранених від землетрусу на Гаїті
Підземні поштовхи силою 7,2 бали позбавили життя 304 жителів Гаїті. Щонайменше 1 800 осіб поранено
Церкви, готелі, лікарні та школи сильно пошкоджено або зруйновано, передає Еспресо.TV із посиланням на Reuters.
З остраху перед імовірними новими поштовхами деякі люди спали просто неба.
"Під час цієї надзвичайної ситуації нам слід виявляти велику солідарність", - заявив прем'єрміністр Гаїті Аріель Генрі, нейрохірург, який став першою особою держави після шокуючого вбивства президента Джовенеля Мойсе.
- Нагадаємо, епіцентр коливань знаходився приблизно за 150 км на захід від столиці Порт-о-Пренс і мав глибину 10 км.
- Два потужних поштовхи мали місце учора, 14 серпня 2021 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.85
-
EUR
Купівля 31.2Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе