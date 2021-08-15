Названо кількість загиблих і поранених від землетрусу на Гаїті

Церкви, готелі, лікарні та школи сильно пошкоджено або зруйновано, передає Еспресо.TV із посиланням на Reuters.



З остраху перед імовірними новими поштовхами деякі люди спали просто неба.



"Під час цієї надзвичайної ситуації нам слід виявляти велику солідарність", - заявив прем'єрміністр Гаїті Аріель Генрі, нейрохірург, який став першою особою держави після шокуючого вбивства президента Джовенеля Мойсе.

Нагадаємо, епіцентр коливань знаходився приблизно за 150 км на захід від столиці Порт-о-Пренс і мав глибину 10 км.

Два потужних поштовхи мали місце учора, 14 серпня 2021 року.



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