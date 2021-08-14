Названо розмір пенсії Меркель
Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель після того, як піде з посади, зможе отримувати державну пенсію
Платникам податків вона обійдеться у 15 тис. євро щомісяця, інформує Еспресо.TV.
Розмір майбутньої пенсії визначила Німецька асоціація платників податків. Цей показник ґрунтується на багаторічному перебування Меркель в парламенті Німеччини і її стажу роботи федеральним міністром і канцлером, пояснює De Morgen.
Меркель також отримає кошти на секретаря, двох помічників і водія.
- Нагадаємо, Меркель планує візит до України на 22 серпня.
- Вочевидь, йтиметься про узгодження з Володимиром Зеленським низки спільних для України та Німеччини питань перед поїздкою президента України до Вашингтону (30 серпня).
- Аналітики не виключають, що передусім матиме місце спроба "проштовхування" формули Штайнмаєра. Тим більше, що перед Києвом Меркель побуває у Росії.
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