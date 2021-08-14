Названо розмір пенсії Меркель

Платникам податків вона обійдеться у 15 тис. євро щомісяця, інформує Еспресо.TV.



Розмір майбутньої пенсії визначила Німецька асоціація платників податків. Цей показник ґрунтується на багаторічному перебування Меркель в парламенті Німеччини і її стажу роботи федеральним міністром і канцлером, пояснює De Morgen.



Меркель також отримає кошти на секретаря, двох помічників і водія.

Нагадаємо, Меркель планує візит до України на 22 серпня.

Вочевидь, йтиметься про узгодження з Володимиром Зеленським низки спільних для України та Німеччини питань перед поїздкою президента України до Вашингтону (30 серпня).

Аналітики не виключають, що передусім матиме місце спроба "проштовхування" формули Штайнмаєра. Тим більше, що перед Києвом Меркель побуває у Росії.