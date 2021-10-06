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Названо три регіони України, які цього тижня можуть перевести в "червону" зону

6 жовтня, 2021 середа
12:54
Суспільство карантин

У Київській школі економіки прогнозують, що три області України на днях переведуть до "червоної" зони карантину

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Так, критеріям "червоного" рівня епіднебезпеки відповідають:

  • Харківська;
  • Запорізька;
  • Херсонська області.

"Сьогодні-завтра Київська школа економіки очікує засідання національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переходу цих регіонів до "червоної" зони", - йдеться у повідомленні.

У зоні ризику також перебувають Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

Ганиченко зауважив, що добова смертність за останні 2 тижні подвоїлася. До кінця року загальна кількість летальних випадків в Україні може вийти на показник:

  • за "зеленим" сценарієм на 68 тис. осіб,
  • за "жовтим" - 80 тис. осіб,
  • за "чорним" - 92 тис..

Він зазначив, що ще залежатиме від мутації вірусу, тривалості імунітету, карантинних обмежень і темпів вакцинації.

Які заборони діють у "червоній" зоні:

- робота кафе і ресторанів (можна на винос);
- робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- робота установ освіти, крім тих, де 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат;
- проведення масових заходів;
- робота установ культури робота готелів і хостелів.

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