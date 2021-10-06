Названо три регіони України, які цього тижня можуть перевести в "червону" зону

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Так, критеріям "червоного" рівня епіднебезпеки відповідають:

Харківська;

Запорізька;

Херсонська області.

"Сьогодні-завтра Київська школа економіки очікує засідання національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо переходу цих регіонів до "червоної" зони", - йдеться у повідомленні.

У зоні ризику також перебувають Житомирська, Сумська, Хмельницька та Чернівецька області.

Ганиченко зауважив, що добова смертність за останні 2 тижні подвоїлася. До кінця року загальна кількість летальних випадків в Україні може вийти на показник:

за "зеленим" сценарієм на 68 тис. осіб,

за "жовтим" - 80 тис. осіб,

за "чорним" - 92 тис..

Він зазначив, що ще залежатиме від мутації вірусу, тривалості імунітету, карантинних обмежень і темпів вакцинації.



Які заборони діють у "червоній" зоні:

Нагадаємо, за даними МОЗу, що станом на ранок, 6 жовтня, 11 областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

- робота кафе і ресторанів (можна на винос);- робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів;- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;- робота установ освіти, крім тих, де 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат;- проведення масових заходів;- робота установ культури робота готелів і хостелів.

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