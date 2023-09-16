НБУ дозволив банкам продавати більше валютної готівки, а населення зможе частіше оплачувати лікування за кордоном

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти

Нацбанк розширив можливості для банків та небанківських фінансових установ здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти.

З 16 вересня під час розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк чи небанківська фінансова установа має змогу продати на валютному ринку, враховуватимуться залишки коштів готівкової іноземної валюти, яка обліковувалася в касі цих установ станом на 13 квітня 2022 року.

Вони продаватимуть клієнтам іноземну валюту в готівкою в межах суми, яка визначається такими складовими:

сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року;

обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, що розраховується, починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних робочих днів;

120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних робочих днів.

Сума складових розраховується в доларовому еквіваленті, який обчислюється на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Нацбанком на дату такого розрахунку.

Розширення переліку медичних послуг, для оплати яких населення може здійснювати транскордонні перекази

За пропозиціями громадських організацій та банків, Нацбанк розширив перелік медичних послуг, для оплати яких громадяни мають змогу переказувати кошти за кордон. До переліку додали послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їхніх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів. Це важливо для відновлення здоров’я людей з інвалідністю, у тому числі учасників бойових дій, які потребують протезування.

Дозвіл на платежі за зовнішніми боргами, реструктуризованими за погодженням Уряду

Нацбанк дозволив держпідприємствам та господарствам (100% акцій яких належать державі) переказувати кошти за кордон виплати кредиту або позики нерезиденту, що були реструктуризовані за погодження Кабміну. Це сприятиме завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості держустановами.