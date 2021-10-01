НБУ оштрафував колекторську компанію на понад 100 тис. грн за неетичну поведінку з боржниками
Національний банк України (НБУ) оштрафував колекторську компанію на 102 тис. грн за неетичну поведінку при врегулюванні простроченої заборгованості
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, НБУ виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості з боку компанії "Кредитпромінвест".
Зазначається, що за порушення НБУ оштрафував компанію на 102 тис. грн.
- Нагадаємо, в Україні 14 квітня набрав чинності закон про захист боржників від тиску колекторів.
- НБУ 13 квітня встановив вимоги до роботи колекторських компаній.
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