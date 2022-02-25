НБУ перерахував до держбюджету України 19 млрд грн для забезпечення функціонування країни в умовах воєнного стану

Про це повідомляє пресслужба МВС України у Facebook.



Крім того, Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (далі – АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі – ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".



Нагадаємо, що на спецрахунок Нацбанку, відкритий для збору коштів на підтримку ЗСУ, за одну добу надійшло майже 300 млн грн.

Народний банк Польщі виділив Україні термінову допомогу на $1 млрд у зв'язку із загостренням російської агресії.