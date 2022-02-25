НБУ перерахував до держбюджету України 19 млрд грн для забезпечення функціонування країни в умовах воєнного стану
24 лютого 2022 року НБУ терміново перерахував частину прибутку до розподілу в сумі 19 млрд грн до Державного бюджету України для фінансового забезпечення функціонування держави в умовах воєнного стану
Про це повідомляє пресслужба МВС України у Facebook.
Крім того, Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (далі – АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі – ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".
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