На рахунок Нацбанку для підтримки армії за добу зібрали майже 300 млн грн
На спецрахунок Нацбанку, відкритий для збору коштів на підтримку ЗСУ, за одну добу надійшло майже 300 млн грн
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
"Ми вдячні кожному, хто знайшов можливість підтримати українську армію. Цінуємо вашу підтримку, вона дуже важлива в цей час. І разом віримо у Збройні сили України", - сказав голова Нацбанку Кирило Шевченко.
Національний банк України звернувся до банків України з проханням не стягувати з клієнтів комісію за зарахування коштів на спецрахунок, тому що кошти спрямовуються на допомогу ЗСУ.
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