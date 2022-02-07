НБУ: трудові мігранти у 2021 переказали в Україну рекордні $15 млн
За 2021 рік загальний обсяг приватних грошових переказів - офіційних та неофіційних - становив $15,026 млн - це найбільший показник за весь час спостережень з 2008 року
Про це свідчать дані Нацбанку.
У 2021 році через офіційні канали з-за кордону в Україну надійшли $8,14 млрд, а неофіційні - $6,89 млрд. У 2020-му ці показники становили 7,41 і 4,57 млрд доларів відповідно.
За минулий рік трудові мігранти перерахували на 25,4% більше коштів, ніж у 2020 році. Обсяг приватних переказів перевищив прогнози НБУ - станом на липень 2021-го їх оцінювали в $13,3 млрд.
- Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом січня 2022 року скоротився на $1 653,84 млн (на 5,3%).
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