НБУ випустив монету, присвячену Силам підтримки ЗСУ

Про це ідеться на сайті НБУ.

"Наша нова монета несе певний символ – присвяту та подяку окремому роду сил, надзвичайно важливому для обороноздатності країни. Її щоденна присутність в буденному житті українців матиме потужний посил – нагадування про героїзм та подвиги Збройних Сил України, про тих, завдяки кому в нашій країні знову настане мир", – сказав Голова Національного банку Андрій Пишний.

Він зауважив, що кожен громадянин робить свій внесок і наближає спільну Перемогу. Сили підтримки ЗСУ підтримують боєздатність армії та допомагають стримувати натиск окупантів, звільняти від них українську землю.

Андрій Пишний також підкреслив, що уведенням в обіг цієї нової монети Національний банк продовжує практику карбування обігових пам'ятних монет із зображенням військової символіки.

Зазначено, що як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "Сили підтримки Збройних Сил України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів.