НБУ випустив монету, присвячену Силам підтримки ЗСУ
Монета за своїми характеристиками ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Водночас її реверс – тематичний, присвячений військовослужбовцям Сил підтримки
Про це ідеться на сайті НБУ.
"Наша нова монета несе певний символ – присвяту та подяку окремому роду сил, надзвичайно важливому для обороноздатності країни. Її щоденна присутність в буденному житті українців матиме потужний посил – нагадування про героїзм та подвиги Збройних Сил України, про тих, завдяки кому в нашій країні знову настане мир", – сказав Голова Національного банку Андрій Пишний.
Він зауважив, що кожен громадянин робить свій внесок і наближає спільну Перемогу. Сили підтримки ЗСУ підтримують боєздатність армії та допомагають стримувати натиск окупантів, звільняти від них українську землю.
Андрій Пишний також підкреслив, що уведенням в обіг цієї нової монети Національний банк продовжує практику карбування обігових пам'ятних монет із зображенням військової символіки.
Зазначено, що як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "Сили підтримки Збройних Сил України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів.
- Національний банк прогнозує зростання ВВП України у 2023 році на 2,0%, а розмір міжнародних резервів країни до кінця 2023 року бачить на рівні $34,5 млрд.
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