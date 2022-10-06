Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

06 жовтня Національний банк України, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "БАНК СІЧ" з 10 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, 9 серпня 2022 року Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести АТ "БАНК СІЧ" до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

25 лютого НБУ вирішив ліквідувати російські банки, що працювали в Україні.

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