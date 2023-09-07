НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 вересня 2023 року, отже, віднесення АТ "Укрбудінвестбанк" до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України", - йдеться у повідомленні.

Далі у регулятора пояснюють, що рішення ухвалене у зв’язку з кількома причинами:

невиконанням Укрбудінвестбанком письмової вимоги НБУ;

неврахування в повному обсязі зауважень НБУ до Плану заходів, відсутність дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення Банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, після віднесення його до категорії проблемних;

зростання ризиків щодо виконання Укрбудінвестбанком своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

У НБУ зазначають, що банк було віднесено до категорії проблемних 4 серпня 2023 року.

"Підставою для такого рішення стало невиконання банком без обґрунтованих причин рішення НБУ про обмеження здійснення окремих видів операцій. З дня віднесення його до категорії проблемних фінансовий стан банку суттєво погіршився, а менеджмент та власники не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності", - додали у НБУ.

Також у нацбанку наголошують, що кожен вкладник АТ "Укрбудінвестбанк" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам проблемного банку станом на 1 вересня 2023 року становить 606 млн грн.