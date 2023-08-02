НБУ відкликав ліцензію та ліквідував банк "Конкорд"
Правління Національного банку України відкликало банківську ліцензію АТ "АКБ "Конкорд" (Concord Bank) та оголосив про його ліквідацію з 1 серпня
Про це йдеться на сайті НБУ.
У Нацбанку зазначили, що частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.
Причиною цього стали "систематичні порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення".
У НБУ заявили про порушення банком:
- пункту 3 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон № 361-ІХ) у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками
- пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ, абзацу четвертого пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30 червня 2020 року № 90, в частині ненадання на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ
- абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками
- пункту 40 розділу IV Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65, в частині неврахування під час аналізу ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення своїх продуктів та послуг, особливостей та можливостей їх використання
У НБУ додали, що упродовж 2 останніх років застосовували до банку такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60,4 млн та письмове застереження.
Повідомляється, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізосіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.
Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2023 року становить 1 116,25 млн грн.
Також Нацбанк застосував до банку захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 400 тис. грн за порушення вимог: підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ* у частині не супроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача переказу коштів; підпункту "б" пункту 1 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ* у частині не супроводження не переказу коштів інформацією про платника (ініціатора переказу).
- Зазначимо, 21 липня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним. А вже 22 липня Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій Sense Bank, згідно з яким банк перейшов у власність держави. Згодом у банку призначили нове керівництво.
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