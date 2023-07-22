"Сенс Банк" офіційно став державним і отримав нового голову правління

Про це 22 липня повідомляє Національний банк України.

"Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 липня 2023 року уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ "Сенс Банк", згідно з яким банк переходить у власність держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей крок сприятиме захисту інтересів вкладників банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні.

Також у НБУ повідомили, що головою правління "Сенс Банку" призначили Кузьміна Дмитра Миколайовича.