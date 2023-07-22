"Сенс Банк" офіційно став державним і отримав нового голову правління
Україна придбала 100% акцій "Сенс Банку". Він офіційно став державним банком. Головою правління призначили Дмитра Кузьміна
Про це 22 липня повідомляє Національний банк України.
"Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 22 липня 2023 року уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ "Сенс Банк", згідно з яким банк переходить у власність держави", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей крок сприятиме захисту інтересів вкладників банку і дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні.
Також у НБУ повідомили, що головою правління "Сенс Банку" призначили Кузьміна Дмитра Миколайовича.
- 20 липня президент Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися із "Сенс банком", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.
- Наступного дня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк стає державним.
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