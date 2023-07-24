Про це повідомили на сайті банку

До складу наглядової ради "Сенс банку" входить п’ять людей: два представники держави і три незалежні члени.

Головою наглядової ради призначено Аджунер Шевкі. До складу ради увійшли:

Андрій Пронченко – незалежний член наглядової ради;

Ростислав Дюк – незалежний член наглядової ради;

Андрій Свистун – член наглядової ради;

Владислав Власюк – член наглядової ради.

Головою правління "Сенс банку" призначили Дмитра Кузьміна. Членами правління банку затверджено: Олену Зубченко (заступниця голови правління), Олексія Шклярука (член правління, головний ризик-менеджер), Інну Тютюн (членкиня правління), Андрія Соколова (член правління).

Голова правління Дмитро Кузьмін зазначив, що наразі основним завданням керівництва є "продовжити сталий розвиток одного з високотехнологічних банків країни". І висловив переконання, що перехід банку у державну власність "забезпечить його стабільну діяльність і підвищить довіру клієнтів до фінустанови загалом".

Довідка. "Сенс банк" (Sense Bank) – державний банк, один із системно важливих банків України зі 132 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 58 тис. юридичних осіб та 86 тис. ФОПів. У банку працює близько 4 тис. співробітників.