У націоналізованому "Сенс банку" призначили нове керівництво
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за поданням Мінфіну та погодженням Нацбанку України призначив новий склад членів наглядової ради та правління Sense Bank
Про це повідомили на сайті банку
До складу наглядової ради "Сенс банку" входить п’ять людей: два представники держави і три незалежні члени.
Головою наглядової ради призначено Аджунер Шевкі. До складу ради увійшли:
- Андрій Пронченко – незалежний член наглядової ради;
- Ростислав Дюк – незалежний член наглядової ради;
- Андрій Свистун – член наглядової ради;
- Владислав Власюк – член наглядової ради.
Головою правління "Сенс банку" призначили Дмитра Кузьміна. Членами правління банку затверджено: Олену Зубченко (заступниця голови правління), Олексія Шклярука (член правління, головний ризик-менеджер), Інну Тютюн (членкиня правління), Андрія Соколова (член правління).
Голова правління Дмитро Кузьмін зазначив, що наразі основним завданням керівництва є "продовжити сталий розвиток одного з високотехнологічних банків країни". І висловив переконання, що перехід банку у державну власність "забезпечить його стабільну діяльність і підвищить довіру клієнтів до фінустанови загалом".
Довідка. "Сенс банк" (Sense Bank) – державний банк, один із системно важливих банків України зі 132 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 58 тис. юридичних осіб та 86 тис. ФОПів. У банку працює близько 4 тис. співробітників.
- 20 липня президент Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися із "Сенс банком", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.
- 21 липня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним.
- 22 липня 2023 року Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій Sense Bank, згідно з яким банк перейшов у власність держави.
- 24 липня в Офісі генпрокурора повідомили, що правоохоронці запобігли виведенню за кордон мільярдних активів українського банку, власником якого донедавна був російський олігарх.
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