НБУ з 21 листопада заборонить банкам відкривати депозити в російських рублях
Національний банк з 21 листопада заборонить українським банкам приймати російські рублі для зарахування на депозитні рахунки фізичних осіб
Про це пише Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням, заборона зарахування російських рублів на депозитні рахунки фізосіб передбачається постановою НБУ від 8 жовтня 2021 року з метою приведення регулятивно-правових актів у відповідність законодавству, зокрема, закону №1618-ІХ, яким забороняється залучення на території України депозитів або надання позик, виражених у валюті держави-окупанта.
В агентстві також нагадали, що у жовтні 2017 року НБУ заборонив банкам здійснювати касові, зокрема, обмінні операції, операції з банкнотами і монетами Центрального банку РФ із зображенням карт, символів, будівель, пам'ятників археології, архітектури, історії, розташованих на окупованих Росією територій України, або які містять тексти, що стосуються окупації РФ адміністративно-територіальних одиниць України.
Зазначається, що заборона також стосується операцій, які здійснюються при купівлі-продажі готівкової іноземної валюти між банками.
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