НБУ затвердив новий перелік банків, що продаватимуть пам'ятні монети
Національний банк України не тільки затвердив новий перелік банків, що продаватимуть пам'ятні монети України, а й збільшив розміри партій цих пам’ятних монет
Про це повідомив Національний банк України
Національний банк затвердив перелік банків-дистриб’юторів, де відтепер можна буде купити пам’ятні монети України та збільшив розміри партій цих пам’ятних монет.
Відтепер нумізматичну продукцію можна придбати в таких банківських установах:АБ "Укргазбанк"; АО "АБ "РадаБанк"; АО "ТаскомБанк"; АО КБ "ПриватБанк".
"Банки-дистриб’ютори, які нині залишаються провідними каналами реалізації нумізматичної продукції Національного банку України, - пояснюють в НБУ, - отримуватимуть до 70% від обсягів тиражів цієї продукції для її реалізації через власну мережу філій та відділень", - пояснили в НБУ.
Також з 1 липня - до ухвалення окремого рішення - Національний банк припинив приймати замовлення у режимі реального часу через офіційне Інтернет-представництво Національного банку.
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