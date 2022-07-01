З 1 липня НБУ збільшив страхові суми за договорами "автоцивілки"

Це збільшення у НБУ анонсували раніше

1 липня набули чинності постанови НБУ, якими регулятор збільшив розміри страхових сум за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Мета такої новації: запроваджуючи заходи з підтримки споживачів страхових послуг, наблизити український ринок страхування до кращих європейських стандартів.

Отож відтепер на одного потерпілого за шкоду, заподіяну майну потерпілих, виділятиметься до 160 000 гривень (до змін ця сума становила 130 000 гривень). А на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих – до 320 000 гривень (до змін ця сума становила 260 000 гривень).

"Збільшення страхових сум за договорами "автоцивілки" дозволить споживачам отримати кращий фінансовий захист, - наголошують в НБУ. - Особливо це актуально в умовах зростання цін на деталі та комплектуючі до автомобілів".

Водночас вартість полісу для споживачів суттєво не зросте.

Також важливо те, що до 80 000 гривень на потерпілого (до змін ця сума становила 50 000 гривень) збільшено розміри страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення "європротоколу". Нагадаємо, йдеться про оформлення документів про ДТП без участі уповноважених працівників Національної поліції України.

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