Не ATACMS 100%: експерт з авіації розказав, чим ЗСУ завдають ударів по військових об'єктах у Криму

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Удар по "Аскольду" - це 100% не ATACMS. Щодо удару по заводу в Керчі, то командувач Микола Лещук сказав, що відбувся точний удар наче скальпелем. Ракета Storm Shadow має дальність 250 км. У багатьох матеріалах зазначається, що ця ракета має дальність 280 км. Удар по "Аскольду" відбувся 100% ракетою Storm Shadow. Ця ракета має боєголовку, яка спочатку пробиває корпус, а потім вибухає всередині корабля. Саме крилатою ракетою Storm Shadow можна завдати такого серйозного удару", - пояснив Романенко.

Експерт з авіації також зауважив, що стосовно сьогоднішнього удару по тимчасово окупованому Чорноморському, то треба дочекатися офіційної інформації.

"Потрібно подивитися відстань, якщо до 70 км, то це HIMARS. Якщо більше, то це знову Storm Shadow", - підкреслив Романенко.

Що відомо про знищення Аскольда

"Аскольд" був найсвіжішим кораблем проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" та вісьмома шахтами для запуску крилатих ракет "Калібр". Однією із його особливостей була наявність морського типу "Панцир-С1" - системи протиповітряної оборони корабля.

4 листопада в тимчасово окупованому Криму були чутні вибухи: у ЗСУ підтвердили успішні удари по суднобудівному заводу "Залив" та пошкодження російського ракетоносія "Аскольд".

Уранці 5 листопада ураження одного із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носія крилатих ракет "Калібр" під час вчорашньої атаки Керчі підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. А 6 листопада у відомстві підтвердили пошкодження російського ракетоносія "Аскольд" та опублікували фото враженого корабля.

Згодом міноборони РФ визнало ракетний удар по суднобудівному заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму. "Радіо Свобода" показало супутникові знімки, на яких видно пошкодження судна.

Корабель отримав значні ушкодження та, ймовірно, не підлягає ремонту.



