Не далекобійні: Згурець проаналізував версію ракет ATACMS, які передали Україні

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Нарешті ми дочекалися постачання ATACMS. Це оперативно-тактичні ракети, які мають максимальну дальність 300 км, а не далекобійні, як ракети Taurus, що мають дальність до 500 км. Вже є перше, достатньо успішне, використання ATACMS. У Бердянську знищена значна кількість авіаційної техніки. Було використано три ракети. ATACMS - це балістична ракета, яку знищувати надзвичайно складно", - пояснив Згурець.

За словами експерта, з появою ATACMS російська система ППО перебуватиме під подвійним викликом.

"ATACMS можуть атакувати дислокації систем ППО противника. Ці касетні боєприпаси використовуються для знищення цілей на відкритих площах. ATACMS існують у декількох версіях, які розробляються з 1990 року. Перші версії були саме касетні, які мають бойову частину вагою близько 600 кг, і дальністю 165 км. М-39 - це перші версії касетних ATACMS. Також є й інші касетні ATACMS, більш модернової версії М-39 А, які мають дальність до 300 км. Запаси цих ракет є в достатньої кількості у США", - зауважив Згурець.