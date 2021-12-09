"Не дай Боже, щоб підписали якісь документи": політолог заявив, що спілкуватись із Путіним Зеленський має при свідках

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Давайте візьмемо для прикладу розмову Джозефа Байдена з Володимиром Путіним. Ми почули, те, що сказали ключові посадові особи США, а також почули, що сказав Кремль. Очевидно, що це дві різні історії і дві різні інтерпретації одної розмови", - сказав політолог.



На думку Васильєва, те ж саме буде, якщо президент Зеленський без свідків поспілкується з Путіним.



"І не дай Боже, щоб під час цього персонального спілкування були підписані якісь документи. Не можна спілкуватись з РФ без платформи з нашими ключовими міжнародними партнерам, тобто проукраїнською західною коаліцією. Ми маємо спілкуватись напряму тільки за свідків. Це підсилить позицію України. Під час спілкування Зеленського і Путіна нам потрібні свідки, і те, що поряд з нами стояли західні партнери", - підсумував експерт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що війну з РФ неможливо зупинити без прямих перемовин із агресором.