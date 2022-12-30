У недавньому розлогому матеріалі в Нью-Йорк Таймс мене зачепив один епізод.

У листопаді 2021-го року директор ЦРУ Вільям Бернс їздив в Москву з попереджувальним візитом, бо вони вже тоді вважали, що Путін збирається нападати на Україну і що США обов'язково відреагують на це. На що Патрушев відклав ручку убік, подивися Бернсу в очі й сказав фразу: "Ми можемо це зробити. Ми повернулися".

Бляха, від оцього "ми повернулись" відгонить дешевою банальщиною і Голівудом. Ред алєрт, бляха. Ці чуваки реально грались в нову холодну війну і протистояння із США. Ідіоти.

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Так, в Путіна були свої порахунки з Україною, але наша країна для нього була не лише способом повернення земель СРСР і помсти за проєвропейський вибір. А він реально уявив себе лідером 1/6 частини суші й антагоністом демократичного світу.

Недаремно антинатівський і антиамериканський наратив розкручувався ще раніше і сильніше за антиукраїнський. Якщо Буша у 2008-му році Путін попереджав, що нападе на Україну, якщо вона вступить в НАТО, і відбере Крим і Схід (так-так, ще у 2008-му.

Адже недаремно антинатівський і антиамериканський наратив розкручувався ще раніше і сильніше за антиукраїнський. Якщо Буша у 2008-му році Путін попереджав, що нападе на Україну, якщо вона вступить в НАТО, і відбере Крим і Схід (так-так, ще у 2008-му. І не кажіть, що вас не попереджали), то за Обами вони вже на повен хід кпинили та реготали з американців.

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Нікчемна група історичних реконструкторів примудрилася заварити величезну біду і завдати гігантської непоправної шкоди, перебуваючи в абсолютних ілюзіях

Дивовижно, але ця нікчемна група історичних реконструкторів примудрилася заварити величезну біду і завдати гігантської непоправної шкоди, перебуваючи в абсолютних ілюзіях.

На Галичині є приказка "Не дай боже з Івана пана". Зараз ми маємо дуже яскравий приклад реалізації цієї приказки. Коли від надміру влади, грошей і впливу люди втрачають відчуття реальності й уявляють себе наполеонами.

І нема способу помістити їх у психіатричну лікарню.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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