Є зовсім зрозумілі речі.

Країна, економіка якої складає 1.5% світової, не може перемогти 50% світової економіки.

Це не питання героїзму, патріотизму чи імперського ідіотизму – це простий розрахунок.

Гроші, ресурси, здатність відновлювати зброю, боєприпаси.

Жива сила, звісно, важлива, та технології, рівень виробництва, елементарна база і створені на цій основі найновіші озброєння, запроваджують у процес використання і втрат живої сили певні коефіцієнти.

І чим більшою є перевага технологій, тим вища ефективність виробництва та рівень озброєнь, тим меншає роль живої сили та її кількості у висліді війни. Тут починає грати роль освіта і технологічна просунутість самої живої сили.

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Сотня класних операторів ПТРК ефективніша за кілька тисяч піхотинців з ручними протитанковими гранатами. Ці тисячі залишаться живими тому, що сотня опанувала і застосувала нову зброю.

Чим більшою є перевага технологій, тим вища ефективність виробництва та рівень озброєнь, тим меншає роль живої сили та її кількості у висліді війни. Тут починає грати роль освіта і технологічна просунутість самої живої сили

Один Джавелін або NLAW у руках навченого бійця ратує десятки життів.

Артилерійський розрахунок накриває ворога за десятки кілометрів і чим вища якість артсистеми, уміння персоналу, якість та технологічність боєприпасів, тим переконливішим буде результат його застосування, тим менше життів бійців буде кинуто у багаття війни.

Хаймарси вже змінили картину на фронті, врятували тисячі життів, змусили ворога відступити.

Скільки українських воїнів залишилося живими завдяки цим РСЗО?

І це тільки початок.

Війни не виграють м'ясом.

Війни виграють технологіями, наукою, знаннями та… грошима.

Ресурс – це не тільки "мамки нарожают", це ще коли на десять людей з трьома судимостями та спадковим алкоголізмом в анамнезі, припадає 10 людей з двома вищими освітами.

Про мотивації вже й не кажу.

Ракетами по цивільній інфраструктурі війни не виграють.

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Ресурс – це не тільки "мамки нарожают", це ще коли на десять людей з трьома судимостями та спадковим алкоголізмом в анамнезі, припадає 10 людей з двома вищими освітами

Війна – це не тільки хто кого перестріляє, але й хто кого передумає, перепрацює, перевинаходить.

У 1,5% світової економіки немає шансів проти 50% економіки світу.

Програш гопника, який вважає себе всесильним – це питання часу.

Наслідки програшу в такій війні – це не втрачені території, і не вбита чи покалічена жива сила. Це втрата впливу, політична та економічна ізоляція, виключення зі світового освітнього та наукового процесу. Це багаторічне перебування на загумінку цивілізації.

Гадаю, що з економічним розкладом все вже геть очевидно.

Та й з воєнним теж.

Джерело

Про автора. Ян Валетов, письменник-фантаст

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