Війни не виграють м'ясом, а технологіями, наукою, знаннями та… грошима
Країна, економіка якої складає 1.5% світової, не може перемогти 50% світової економіки
Є зовсім зрозумілі речі.
Країна, економіка якої складає 1.5% світової, не може перемогти 50% світової економіки.
Це не питання героїзму, патріотизму чи імперського ідіотизму – це простий розрахунок.
Гроші, ресурси, здатність відновлювати зброю, боєприпаси.
Жива сила, звісно, важлива, та технології, рівень виробництва, елементарна база і створені на цій основі найновіші озброєння, запроваджують у процес використання і втрат живої сили певні коефіцієнти.
І чим більшою є перевага технологій, тим вища ефективність виробництва та рівень озброєнь, тим меншає роль живої сили та її кількості у висліді війни. Тут починає грати роль освіта і технологічна просунутість самої живої сили.
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Сотня класних операторів ПТРК ефективніша за кілька тисяч піхотинців з ручними протитанковими гранатами. Ці тисячі залишаться живими тому, що сотня опанувала і застосувала нову зброю.
Чим більшою є перевага технологій, тим вища ефективність виробництва та рівень озброєнь, тим меншає роль живої сили та її кількості у висліді війни. Тут починає грати роль освіта і технологічна просунутість самої живої сили
Один Джавелін або NLAW у руках навченого бійця ратує десятки життів.
Артилерійський розрахунок накриває ворога за десятки кілометрів і чим вища якість артсистеми, уміння персоналу, якість та технологічність боєприпасів, тим переконливішим буде результат його застосування, тим менше життів бійців буде кинуто у багаття війни.
Хаймарси вже змінили картину на фронті, врятували тисячі життів, змусили ворога відступити.
Скільки українських воїнів залишилося живими завдяки цим РСЗО?
І це тільки початок.
Війни не виграють м'ясом.
Війни виграють технологіями, наукою, знаннями та… грошима.
Ресурс – це не тільки "мамки нарожают", це ще коли на десять людей з трьома судимостями та спадковим алкоголізмом в анамнезі, припадає 10 людей з двома вищими освітами.
Про мотивації вже й не кажу.
Ракетами по цивільній інфраструктурі війни не виграють.
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Ресурс – це не тільки "мамки нарожают", це ще коли на десять людей з трьома судимостями та спадковим алкоголізмом в анамнезі, припадає 10 людей з двома вищими освітами
Війна – це не тільки хто кого перестріляє, але й хто кого передумає, перепрацює, перевинаходить.
У 1,5% світової економіки немає шансів проти 50% економіки світу.
Програш гопника, який вважає себе всесильним – це питання часу.
Наслідки програшу в такій війні – це не втрачені території, і не вбита чи покалічена жива сила. Це втрата впливу, політична та економічна ізоляція, виключення зі світового освітнього та наукового процесу. Це багаторічне перебування на загумінку цивілізації.
Гадаю, що з економічним розкладом все вже геть очевидно.
Та й з воєнним теж.
Про автора. Ян Валетов, письменник-фантаст
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